20-26 Ekim 2025 Haftası Sayı Sekansı: 9 6 3 7 4 1 2 5 8

burç
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.10.2025 - 13:50

26 Ekim 2025 haftası, Venüs’ün Terazi burcundaki zarif konumuyla ve Mars–Neptün üçgeni ile Jüpiter’in Boğa’daki topraklayıcı etkisiyle özgün bir enerji taşıyor. Bu enerji, 9 6 3 7 4 1 2 5 8 sayı sekansıyla birleşerek, ruhsal ve fiziksel koruma sağlayan bir kozmos frekansı oluşturuyor.

Sayıların Kozmik Kodları ve Gezegen Bağlantıları

Her sayı, belirli bir gezegenin titreşimiyle ilişkilendirilir ve bu hafta boyunca bütünsel bir enerji zırhı olarak işlev görür.

9 – Mars / Ruhun Gücü

Özellikler: Cesaret, arınma, içsel savaşçı 

Mantra: “Ben geçmişin zincirlerinden özgürüm.” 

Mars’ın enerjisi, geçmişteki bağlardan kurtulmanıza yardımcı olur ve ruh alanınızı temizler.

6 – Venüs / Kalpte Denge

Özellikler: Sevgi, zarafet, uyum 

Mantra: “Sevgiyle korunuyorum, sevgiyle yayıyorum.” 

Venüs’ün ışığı, kalp çakranızı dengeler ve duygusal dengeyi geri kazanmanıza yardımcı olur.

3 – Jüpiter / İlahi Bilgelik

Özellikler: Fırsat, rehberlik, bilgelik 

Mantra: “Evren bana her an destek oluyor.” 

Jüpiter enerjisi, ilahi desteği aktive eder ve mucizelerin eşiğine getirir.

7 – Neptün / Spiritüel Koruma

Özellikler: Sezgi, dua, teslimiyet 

Mantra: “Ruhum ışığın rehberliğinde güvende.” 

Neptün, bilinçaltındaki gölgeleri çözer ve ruhsal koruma sağlar.

4 – Satürn / Zırhın Temeli

Özellikler: Karma, disiplin, dayanıklılık 

Mantra: “Köklerim sağlam, inancım güçlü.” 

Satürn bu noktada sınırları güçlendirir ve koruma halkası oluşturur.

1 – Güneş / Yaşam Gücü

Özellikler: Özgüven, liderlik, yeniden doğuş 

Mantra: “Işığım sonsuz, gücüm içimdedir.” 

Güneş enerjisi, aurayı güçlendirir ve tüm sistemi yeniden canlandırır.

2 – Ay / Şefkat ve Duyusal Temizlik

Özellikler: Sezgiler, şefkat, duygusal denge 

Mantra: “Duygularım kutsaldır, her biri bana rehberdir.” 

Ay, su elementini temsil eder ve duygusal arınmayı destekler.

5 – Merkür / Zihinsel Netlik

Özellikler: İletişim, zihin, vizyon 

Mantra: “Zihnim berrak, sözlerim ışıkla mühürlü.” 

Merkür enerjisi, düşünce kalıplarını temizler ve zihinsel netlik sağlar.

8 – Plüton / Dönüşüm ve Sonsuzluk

Özellikler: Yenilenme, güç, kader döngüsü 

Mantra: “Küllerimden doğarım, ışığa dönüşürüm.” 

Plüton, enerjiyi yeniden doğuşa taşır ve sonsuz zamana mühürler.

Su ile Mühürleme Ritüeli

Bu ritüel, evinizi, bedeninizi ve enerjinizi arındırmak ve “ışık zırhını” suyun belleğine mühürlemek için tasarlanmıştır.

Malzemeler

  • 1 cam kase veya şeffaf şişe (tercihen cam)

  • Kaynak suyu veya filtrelenmiş içme suyu

  • 1 beyaz mum

  • 1 parça kaya obsidyen

  • Yantra (örneğin: Işık Zırhı Yantrası sembolü – kase altına yerleştirilebilir)

Uygulama Adımları

Hazırlık

  • Sessiz bir alan seçin.

  • Beyaz mumu yakın ve kaseyi önünüze koyun.

  • Kaseyi doğu yönüne çevirin – yeni enerjinin doğduğu yön.

Sekans Aktivasyonu

Ellerinizle suyun üzerine doğru eğilin ve şu sayıları yavaşça titreştirin: 9 – 6 – 3 – 7 – 4 – 1 – 2 – 5 – 8. Her sayıdan sonra kısa bir nefes alın.

Mühürleme Niyeti

Suya şu niyeti okuyun: 

“Bu su, göklerin ışığıyla mühürlendi. Evimi, bedenimi ve yolumu negatif enerjiden korur. Işık benimle, sevgi içimdedir. 9 6 3 7 4 1 2 5 8 – sonsuz zamana mühürlendi.”

Su ile Temas

Suya parmaklarınızı daldırın, alnınıza ve kalbinize üç damla serpin. Ardından kaseyi pencere kenarına koyun ve gece boyunca Ay ışığında bekletin.

Kullanım

Ertesi sabah suyu üç bölüme ayırın:

  • 1/3’ünü için (beden temizliği)

  • 1/3’üyle evinizin köşe köşe silin (mekânsal arınma)

  • 1/3’ünü saksı toprağına dökün (doğaya iade)

Haftalık Onaylama Cümlesi

“Ben ışığın zırhındayım. Her adımım ilahi dengeyle korunuyor. 9 6 3 7 4 1 2 5 8 – Evrenle birim, suyla mühürlüyüm.”

ASTRODEHA Yorumu

Bu ritüel, 26 Ekim haftasında Venüs’ün Terazi’de, Mars’ın Yengeç’te, Jüpiter’in Boğa’da olduğu nadir bir titreşim hattını yakalar. Bu enerji birleşimi, “sevgiyle korunma, bilgelikle yeniden doğuş” frekansını yükseltir. Su elementinin bellek gücü, bu sekansı “ezelden ebede mühürlü” hale getirir. Bu çalışma, hem ev hem ruh için görünmez bir zırh oluşturur.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

