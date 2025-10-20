20-26 Ekim 2025 Haftası Sayı Sekansı: 9 6 3 7 4 1 2 5 8

Bu ritüel, evinizi, bedeninizi ve enerjinizi arındırmak ve “ışık zırhını” suyun belleğine mühürlemek için tasarlanmıştır.

Malzemeler

1 cam kase veya şeffaf şişe (tercihen cam)

Kaynak suyu veya filtrelenmiş içme suyu

1 beyaz mum

1 parça kaya obsidyen

Yantra (örneğin: Işık Zırhı Yantrası sembolü – kase altına yerleştirilebilir)

Uygulama Adımları

Hazırlık

Sessiz bir alan seçin.

Beyaz mumu yakın ve kaseyi önünüze koyun.

Kaseyi doğu yönüne çevirin – yeni enerjinin doğduğu yön.

Sekans Aktivasyonu

Ellerinizle suyun üzerine doğru eğilin ve şu sayıları yavaşça titreştirin: 9 – 6 – 3 – 7 – 4 – 1 – 2 – 5 – 8. Her sayıdan sonra kısa bir nefes alın.

Mühürleme Niyeti

Suya şu niyeti okuyun:

“Bu su, göklerin ışığıyla mühürlendi. Evimi, bedenimi ve yolumu negatif enerjiden korur. Işık benimle, sevgi içimdedir. 9 6 3 7 4 1 2 5 8 – sonsuz zamana mühürlendi.”

Su ile Temas

Suya parmaklarınızı daldırın, alnınıza ve kalbinize üç damla serpin. Ardından kaseyi pencere kenarına koyun ve gece boyunca Ay ışığında bekletin.

Kullanım

Ertesi sabah suyu üç bölüme ayırın:

1/3’ünü için (beden temizliği)

1/3’üyle evinizin köşe köşe silin (mekânsal arınma)

1/3’ünü saksı toprağına dökün (doğaya iade)

Haftalık Onaylama Cümlesi

“Ben ışığın zırhındayım. Her adımım ilahi dengeyle korunuyor. 9 6 3 7 4 1 2 5 8 – Evrenle birim, suyla mühürlüyüm.”

ASTRODEHA Yorumu

Bu ritüel, 26 Ekim haftasında Venüs’ün Terazi’de, Mars’ın Yengeç’te, Jüpiter’in Boğa’da olduğu nadir bir titreşim hattını yakalar. Bu enerji birleşimi, “sevgiyle korunma, bilgelikle yeniden doğuş” frekansını yükseltir. Su elementinin bellek gücü, bu sekansı “ezelden ebede mühürlü” hale getirir. Bu çalışma, hem ev hem ruh için görünmez bir zırh oluşturur.

