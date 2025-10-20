20-26 Ekim 2025 Haftası Sayı Sekansı: 9 6 3 7 4 1 2 5 8

Her sayı, belirli bir gezegenin titreşimiyle ilişkilendirilir ve bu hafta boyunca bütünsel bir enerji zırhı olarak işlev görür.
9 – Mars / Ruhun Gücü
Özellikler: Cesaret, arınma, içsel savaşçı
Mantra: “Ben geçmişin zincirlerinden özgürüm.”
Mars’ın enerjisi, geçmişteki bağlardan kurtulmanıza yardımcı olur ve ruh alanınızı temizler.
6 – Venüs / Kalpte Denge
Özellikler: Sevgi, zarafet, uyum
Mantra: “Sevgiyle korunuyorum, sevgiyle yayıyorum.”
Venüs’ün ışığı, kalp çakranızı dengeler ve duygusal dengeyi geri kazanmanıza yardımcı olur.
3 – Jüpiter / İlahi Bilgelik
Özellikler: Fırsat, rehberlik, bilgelik
Mantra: “Evren bana her an destek oluyor.”
Jüpiter enerjisi, ilahi desteği aktive eder ve mucizelerin eşiğine getirir.
7 – Neptün / Spiritüel Koruma
Özellikler: Sezgi, dua, teslimiyet
Mantra: “Ruhum ışığın rehberliğinde güvende.”
Neptün, bilinçaltındaki gölgeleri çözer ve ruhsal koruma sağlar.
4 – Satürn / Zırhın Temeli
Özellikler: Karma, disiplin, dayanıklılık
Mantra: “Köklerim sağlam, inancım güçlü.”
Satürn bu noktada sınırları güçlendirir ve koruma halkası oluşturur.
1 – Güneş / Yaşam Gücü
Özellikler: Özgüven, liderlik, yeniden doğuş
Mantra: “Işığım sonsuz, gücüm içimdedir.”
Güneş enerjisi, aurayı güçlendirir ve tüm sistemi yeniden canlandırır.
2 – Ay / Şefkat ve Duyusal Temizlik
Özellikler: Sezgiler, şefkat, duygusal denge
Mantra: “Duygularım kutsaldır, her biri bana rehberdir.”
Ay, su elementini temsil eder ve duygusal arınmayı destekler.
5 – Merkür / Zihinsel Netlik
Özellikler: İletişim, zihin, vizyon
Mantra: “Zihnim berrak, sözlerim ışıkla mühürlü.”
Merkür enerjisi, düşünce kalıplarını temizler ve zihinsel netlik sağlar.
8 – Plüton / Dönüşüm ve Sonsuzluk
Özellikler: Yenilenme, güç, kader döngüsü
Mantra: “Küllerimden doğarım, ışığa dönüşürüm.”
Plüton, enerjiyi yeniden doğuşa taşır ve sonsuz zamana mühürler.