20 - 26 Ekim 2025 Haftanın Yantrası: Işık Zırhı Yantrası

etiket 20 - 26 Ekim 2025 Haftanın Yantrası: Işık Zırhı Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
20.10.2025 - 14:05

Işık Zırhı Yantrası, kadim Şaman öğretilerinden ilhamla, evinizi ve ruhunuzu İlahi Işık ve Toprak Gücü dengesiyle koruma altına alan güçlü bir enerji mührüdür. Negatif frekanslara karşı kalkan görevi görerek titreşim alanınızı ve mekanınızı yeniden hizalar.

“Işık Zırhı Yantrası” – Evini ve Ruhunu Korumaya Alan Şaman Mührü

Sayı Sekansı: 963 741 258

İlahi Koruma Frekansı

“Işık Zırhı Yantrası”, kadim Şaman öğretilerinin koruma sembollerinden esinlenerek hazırlanmış bir enerji mühürüdür. Merkezindeki iç içe geçmiş iki üçgen, “Yukarıdan Gelen İlahi Işık”ı (üst üçgen) ve “Aşağıdan Yükselen Toprak Gücünü” (alt üçgen) temsil eder. Bu birleşim, göksel koruma ile dünyevi dayanıklılığın mükemmel dengesini oluşturur. Üç yatay çizgi, enerji akışının üç kutsal hattını (beden – zihin – ruh) dengeleyerek negatif frekansların bu üçlü hat üzerinden sızmasını engeller.

Yantrayı çevreleyen dairesel koruma kuşağında, eski şamanik alfabenin tılsımlı işaretleri bulunur. Her bir işaret, ışığı çağıran ve karanlığı mühürleyen bir frekans sembolüdür. Bu işaretler, titreşim alanına koruyucu bir kalkan örer ve bulunduğu mekanı enerjetik olarak yeniden hizalar.

Sembolün Derin Anlamı

Mekânsal Koruma

Yantra, evde veya ofiste negatif enerji birikimlerini temizler, kıskançlık, nazar ve huzursuzluk gibi düşük titreşimleri nötralize eder. Duvara asıldığında veya giriş kapısına yakın bir noktada tutulduğunda, tıpkı bir “enerji filtre sistemi” gibi çalışır.

Ruhsal Zırh

Yantra, kişinin aurik alanını güçlendirir ve empatik ya da spiritüel kişiler için dış etkilerden korunma sağlar. Üçgenlerin kesişim noktası kalp merkezine denk gelir; bu da “kalple gelen bilgelik” ve “ışıkla korunma” anlamına gelir.

Zamanı Aşan Mühür

Yantra, sadece anı değil, zamanı da korur. “Sonsuz zamana mühürlü” ifadesiyle aktive edildiğinde, geçmişten taşınan enerjileri dönüştürür ve gelecekteki olası negatif dalgaları önceden nötralize eder.

Yantranın Uygulanması

Yantrayı evinin doğu yönüne yerleştir. 9 defa şu cümleyi titreşimle söyle: 

“Ben ışığın korumasında, sevginin merkezindeyim.”

Ardından sayıları sırayla zihninden geçir: 

9 6 3 7 4 1 2 5 8 

(Bu sekans, zırhın enerji alanını evrensel ışıkla senkronize eder.)

Her gün birkaç saniye yantraya bakmak, aurandaki koruma frekansını yeniden aktive eder.

ASTRODEHA Yorumu

Bu mühür, özellikle Mars – Satürn – Plüton etkileşimlerinin güçlü olduğu dönemlerde titreşimini artırır.

  • Mars: Savaşçı koruma enerjisini temsil eder.

  • Satürn: Kalıcılığı ve sınır bilincini ifade eder.

  • Plüton: Negatif enerjinin kökten dönüşümünü simgeler.

“Işık Zırhı Yantrası”, ateş elementiyle mühürlenmiş bir toprak kalkanı gibidir — hem görünmeyen saldırılara hem de psikolojik yıpranmalara karşı savunma sağlar.

Sonuç

Bu yantra, sadece bir sembol değil, ışığın mühürlenmiş bir formudur. Her baktığında hatırla: 

“Benim alanım kutsaldır. 

Ben ışığın zırhındayım. 

Karanlık bana dokunamaz.”

Sonsuz zamana mühürlü, ilahi dengeyle aktive edilmiştir.

AstrodehA Marka Beyanı

Bu tasarım ve metin, AstrodehA markasına ait tescilli içeriktir. Türk ve uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması veya ticari kullanımı yasaktır.

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Reklam