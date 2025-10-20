20 - 26 Ekim 2025 Haftanın Yantrası: Işık Zırhı Yantrası

Sayı Sekansı: 963 741 258

İlahi Koruma Frekansı

“Işık Zırhı Yantrası”, kadim Şaman öğretilerinin koruma sembollerinden esinlenerek hazırlanmış bir enerji mühürüdür. Merkezindeki iç içe geçmiş iki üçgen, “Yukarıdan Gelen İlahi Işık”ı (üst üçgen) ve “Aşağıdan Yükselen Toprak Gücünü” (alt üçgen) temsil eder. Bu birleşim, göksel koruma ile dünyevi dayanıklılığın mükemmel dengesini oluşturur. Üç yatay çizgi, enerji akışının üç kutsal hattını (beden – zihin – ruh) dengeleyerek negatif frekansların bu üçlü hat üzerinden sızmasını engeller.

Yantrayı çevreleyen dairesel koruma kuşağında, eski şamanik alfabenin tılsımlı işaretleri bulunur. Her bir işaret, ışığı çağıran ve karanlığı mühürleyen bir frekans sembolüdür. Bu işaretler, titreşim alanına koruyucu bir kalkan örer ve bulunduğu mekanı enerjetik olarak yeniden hizalar.