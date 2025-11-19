onedio
19 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Bugün Hava Nasıl?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 09:37

19 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu nasıl olacak? Kentte bugün gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 20 derece olan sıcaklık öğleye doğru 24 dereceye kadar çıkıyor. Akşam saatlerinden itibaren ise hissedilir şekilde düşerek 12 dereceye kadar geriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa’da yağış beklenmiyor. İşte 19 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu bilgileri...

Günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 20 derece seviyesinde ölçülüyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 24 dereceye yükselirken, nem oranı %49’a kadar düşüyor. Rüzgârın ortalama 4 km/sa hızla estiği bu saatlerde hissedilen sıcaklık da 24 derece civarında olacak.

Öğleden sonra sıcaklık 19 dereceye geriliyor ve nem oranı %68’e çıkıyor. Akşam 18.00 sonrası hava hızla soğuyor; sıcaklık 14 dereceye, gece saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşüyor. Nem oranının akşam saatlerinde %78’e yükselmesi bekleniyor. Maksimum rüzgar hızının gün içinde 18-21 km/sa seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
