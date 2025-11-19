19 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Bugün Hava Nasıl?

19 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu nasıl olacak? Kentte bugün gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 20 derece olan sıcaklık öğleye doğru 24 dereceye kadar çıkıyor. Akşam saatlerinden itibaren ise hissedilir şekilde düşerek 12 dereceye kadar geriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa’da yağış beklenmiyor. İşte 19 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu bilgileri...