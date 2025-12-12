1800 Yıllık Hazine Yangından Sağ Çıktı! Kayıp Servet Bulundu: Arkeologlar Bile Şaşırdı

Romanya Ulusal Tarih Müzesi’nden arkeologlar, 2025 kazı sezonunda Histria antik kentinde yanmış bir yapıya ulaştı. Yapının mimarisi, kireç taşı döşemeleri ve boyalı duvarları, burada elit bir Roma ailesinin yaşadığını gösterdi. En dikkat çekici buluntu ise çöken bir odada bulunan metal kütlesi haline gelmiş hazine oldu.

Yangın sırasında yüksek ısıya maruz kalan sikkeler ve takılar eriyerek birbirine kaynaştı. Buna rağmen eşyaların saklandığı ahşap kutunun siluetinin korunmuş olması uzmanları şaşırttı. Buluntuların tamamı, tek bir yıkıcı olayla oluşan arkeolojik tabakanın içinde tespit edildi.