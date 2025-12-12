onedio
1800 Yıllık Hazine Yangından Sağ Çıktı! Kayıp Servet Bulundu: Arkeologlar Bile Şaşırdı

Gökçe Cici
12.12.2025 - 14:01

Romanya’da yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait dikkat çekici bir hazine ortaya çıkarıldı. Antik Histria kentinde bulunan yanmış bir evin kalıntıları arasından onlarca sikke ve değerli metal obje çıkarıldı. Yaklaşık 1800 yıl boyunca tek parça halinde kalan hazine, yangının izlerini hala taşıyor. Uzmanlar, buluntuların dönemin varlıklı bir ailesine ait olduğunu değerlendiriyor. 

Kaynak

Yanmış bir Roma evinin kalıntıları arasından büyük bir hazine ortaya çıkarıldı

Romanya Ulusal Tarih Müzesi’nden arkeologlar, 2025 kazı sezonunda Histria antik kentinde yanmış bir yapıya ulaştı. Yapının mimarisi, kireç taşı döşemeleri ve boyalı duvarları, burada elit bir Roma ailesinin yaşadığını gösterdi. En dikkat çekici buluntu ise çöken bir odada bulunan metal kütlesi haline gelmiş hazine oldu.

Yangın sırasında yüksek ısıya maruz kalan sikkeler ve takılar eriyerek birbirine kaynaştı. Buna rağmen eşyaların saklandığı ahşap kutunun siluetinin korunmuş olması uzmanları şaşırttı. Buluntuların tamamı, tek bir yıkıcı olayla oluşan arkeolojik tabakanın içinde tespit edildi.

Yangın ve çöküş süreci eşyaların olduğu yerde korunmasını sağladı

Arkeologlar, yangının ardından çatının çöktüğünü ve bu durumun metal eşyaların dağılmasını engellediğini belirtiyor. Yani hazine, rastgele saklanmış değil, ev içinde düzenli şekilde muhafaza edilen bir birikim olarak değerlendiriliyor. Buluntular, felaket anındaki yaşam düzenine dair somut ipuçları sunuyor.

Aynı tabakada seramik kaplar, yazıt parçaları ve bronz, demir, cam ile taştan yapılmış günlük kullanım eşyaları da bulundu. Tüm veriler, yapının tek seferlik ve yıkıcı bir olayla tahrip olduğunu ortaya koyuyor.

Hazine Roma dönemine tarihleniyor ve müzede sergilenecek

Histria, Karadeniz kıyısına yakın konumuyla bölgedeki en eski yerleşimlerden biri olarak biliniyor. İlk olarak bir Yunan kolonisi olan kent, milattan sonra birinci yüzyılda Roma egemenliğine girdi. Buluntular, Roma İmparatorluğu’nun Principatus dönemine tarihlendiriliyor.

Hazine, bulunduğu hâliyle blok şeklinde çıkarılarak Bükreş’teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi’ne taşındı. Burada konservasyon ve analiz çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, eserlerin kalıcı sergi alanlarında ziyaretçilere açılacağını açıkladı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
