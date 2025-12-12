1800 Yıllık Hazine Yangından Sağ Çıktı! Kayıp Servet Bulundu: Arkeologlar Bile Şaşırdı
Romanya’da yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait dikkat çekici bir hazine ortaya çıkarıldı. Antik Histria kentinde bulunan yanmış bir evin kalıntıları arasından onlarca sikke ve değerli metal obje çıkarıldı. Yaklaşık 1800 yıl boyunca tek parça halinde kalan hazine, yangının izlerini hala taşıyor. Uzmanlar, buluntuların dönemin varlıklı bir ailesine ait olduğunu değerlendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanmış bir Roma evinin kalıntıları arasından büyük bir hazine ortaya çıkarıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangın ve çöküş süreci eşyaların olduğu yerde korunmasını sağladı
Hazine Roma dönemine tarihleniyor ve müzede sergilenecek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın