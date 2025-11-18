18 Kasım Salı Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?
18 Kasım Salı günü Bursa’da hava nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehrin aksine, Bursa’da bugün yağış beklenmiyor ve hava güneşli/parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 25 (öğle 12.00-15.00 aralığında), en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak (sabah 06.00-09.00 aralığında). İşte 18 Kasım Salı gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Bursa'da hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın