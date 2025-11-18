18 Kasım Salı Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?

18 Kasım Salı günü Bursa’da hava nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehrin aksine, Bursa’da bugün yağış beklenmiyor ve hava güneşli/parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 25 (öğle 12.00-15.00 aralığında), en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak (sabah 06.00-09.00 aralığında). İşte 18 Kasım Salı gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…