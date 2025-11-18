onedio
18 Kasım Salı Bursa Hava Durumu: Bursa'da Hava Durumu Bugün Nasıl ?

18 Kasım Salı Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?

Bursa hava durumu
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 08:29

18 Kasım Salı günü Bursa’da hava nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehrin aksine, Bursa’da bugün yağış beklenmiyor ve hava güneşli/parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 25 (öğle 12.00-15.00 aralığında), en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak (sabah 06.00-09.00 aralığında). İşte 18 Kasım Salı gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…

Bugün Bursa'da hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecek.

Bugün Bursa'da hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde (06.00-09.00) 10 derece ile serin başlayan hava, öğle saatlerinde (12.00-15.00) 25 dereceye ulaşarak günün en yüksek sıcaklığını görecek. Rüzgar, gün boyu genellikle kuzey yönlerden esecek ve hızı ortalama 3-7 km/sa olacak. 

Maksimum rüzgar hızı öğleden sonra (12.00-15.00) 29 km/sa'e çıkabilir. Nem oranı akşam saatlerinde yükselerek %69 civarına ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklıklar 13-14 derece seviyelerine düşecek.

