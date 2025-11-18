18 Kasım Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava durumu raporlarına göre, Antalya'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç bölgelerde ise gece ile sabah saatlerinde pus ve sis görülecek.

Gün içerisinde 24 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklıkları; gece saatlerinde önceki günlere göre 1 ila 3 derece yükselebilir.

Bölgede rüzgarınsa genellikle kuzey ve doğudan, öğlen saatlerinde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta şiddette esmesi bekleniyor. Muğla çevresinde ise rüzgarın zaman zaman kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.