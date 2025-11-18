18 Kasım Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?
18 Kasım Salı günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege ve Marmara'nın bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar tahmini varken Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı bölümlerinde ise sis ve pus hakim olacak. Hava sıcaklıkları ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken, diğer yerlerde önemli değişiklik beklenmiyor. Gelelim Antalya'da bugünün nasıl geçeceğine.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Antalya'da bugün 24 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte, 18 Kasım Salı Antalya hava durumu:
18 Kasım Salı Antalya Saat Saat Hava Durumu:
