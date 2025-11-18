onedio
18 Kasım Salı Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Antalya hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 09:19

18 Kasım Salı günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege ve Marmara'nın bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar tahmini varken Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı bölümlerinde ise sis ve pus hakim olacak. Hava sıcaklıkları ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken, diğer yerlerde önemli değişiklik beklenmiyor. Gelelim Antalya'da bugünün nasıl geçeceğine. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Antalya'da bugün 24 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte, 18 Kasım Salı Antalya hava durumu:

18 Kasım Salı Antalya Saat Saat Hava Durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava durumu raporlarına göre, Antalya'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç bölgelerde ise gece ile sabah saatlerinde pus ve sis görülecek.

Gün içerisinde 24 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklıkları; gece saatlerinde önceki günlere göre 1 ila 3 derece yükselebilir.

Bölgede rüzgarınsa genellikle kuzey ve doğudan, öğlen saatlerinde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta şiddette esmesi bekleniyor. Muğla çevresinde ise rüzgarın zaman zaman kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

