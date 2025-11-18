onedio
18 Kasım İnternette Sorun mu Var? İnternet Neden Yavaş, Çöktü mü?

Gökçe Cici
18.11.2025 - 15:14

18 Kasım 2025 itibarıyla internet erişiminde dünya genelinde sorun yaşanıyor. X YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına giremediklerini fark eden kullanıcılar 'İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş?' araması yapmaya başladı.

Sorunun kaynağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken şikayetler hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı noktalarında görüldü. Peki internet neden yavaşladı, platformlar çöktü mü? İşte 18 Kasım 2025’e dair son bilgiler...

18 Kasım 2025’te öğle saatleri itibarıyla Youtube, Twitter (X) ve E-Devlet başta olmak üzere birçok platforma erişimde ciddi aksamalar yaşandı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına giriş yapamadıklarını, video oynatımlarının durduğunu ve E-Devlet işlemlerinin hata verdiğini bildirdi. 

Uzmanlar ve hata takip platformları, sorunun barındırma servisleri ya da küresel bir bağlantı aksaklığından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Türkiye’deki yavaşlamayla eş zamanlı olarak sosyal medya platformu X’in dünya genelinde de erişim problemi yaşadığı rapor edildi. 

Downdetector verileri, hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden binlerce hata bildiriminin aynı anda geldiğini gösteriyor.

Yaşanan sorunla ilgili resmi bir kurumdan henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak internet servis sağlayıcılarının ve platformların teknik ekipleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Sorunun kaynağı netleşene kadar kullanıcılar dönemsel yavaşlama, sayfa açılmaması ve bağlantı hatalarıyla karşılaşmaya devam edebiliyor.

