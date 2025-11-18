18 Kasım İnternette Sorun mu Var? İnternet Neden Yavaş, Çöktü mü?

18 Kasım 2025’te öğle saatleri itibarıyla Youtube, Twitter (X) ve E-Devlet başta olmak üzere birçok platforma erişimde ciddi aksamalar yaşandı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına giriş yapamadıklarını, video oynatımlarının durduğunu ve E-Devlet işlemlerinin hata verdiğini bildirdi.

Uzmanlar ve hata takip platformları, sorunun barındırma servisleri ya da küresel bir bağlantı aksaklığından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Türkiye’deki yavaşlamayla eş zamanlı olarak sosyal medya platformu X’in dünya genelinde de erişim problemi yaşadığı rapor edildi.

Downdetector verileri, hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden binlerce hata bildiriminin aynı anda geldiğini gösteriyor.