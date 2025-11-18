onedio
18 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu: Bugün İzmir'de Hava Durumu Nasıl?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
18.11.2025 - 09:25

18 Kasım Salı İzmir hava durumu bugün gün içinde sıcaklık değişimleri, rüzgâr hızları ve nem oranlarıyla birlikte sakin ama zaman zaman serinleten bir tablo sunuyor. Parçalı bulutlu gökyüzünün hâkim olacağı şehirde öğle saatlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken, akşam ve gece saatlerinde belirgin bir düşüş görülüyor. Rüzgârın kuzeydoğudan zaman zaman etkisini artırarak esmesiyle birlikte gün boyunca hava hem ılık hem de yer yer nemli hissedilecek.

İşte İzmir'de saat saat durumu...

İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

18 Kasım Salı günü İzmir’de hava genel olarak parçalı bulutlu ve sakin bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde 21 derece civarında başlayan sıcaklık, öğleye doğru 23 dereceye kadar yükselerek günün en ılık zamanını oluşturuyor. Öğleden sonra sıcaklık tekrar 21 dereceye düşerken, akşam saatlerinde 19 dereceye kadar geriliyor. Gece yarısına doğru ise 16 dereceye kadar inen bir serinlik hâkim olacak. Gün boyunca nem oranı öğleye kadar yüzde 63 seviyesinde seyrederken, akşama doğru yüzde 77–82’ye yükselerek daha nemli bir hava hissi yaratacak. Rüzgâr genellikle kuzeydoğu yönünden esecek; gün içinde ortalama 11–19 km/s hızla ilerleyen rüzgâr zaman zaman 30 km/s üzeri hızlara ulaşarak kısa süreli sert esintiler oluşturabilir. Genel olarak yağış beklenmeyen, hafif esintili ve yer yer nemli bir gün yaşanacak.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
