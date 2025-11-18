18 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu: Bugün İzmir'de Hava Durumu Nasıl?
18 Kasım Salı İzmir hava durumu bugün gün içinde sıcaklık değişimleri, rüzgâr hızları ve nem oranlarıyla birlikte sakin ama zaman zaman serinleten bir tablo sunuyor. Parçalı bulutlu gökyüzünün hâkim olacağı şehirde öğle saatlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken, akşam ve gece saatlerinde belirgin bir düşüş görülüyor. Rüzgârın kuzeydoğudan zaman zaman etkisini artırarak esmesiyle birlikte gün boyunca hava hem ılık hem de yer yer nemli hissedilecek.
İşte İzmir'de saat saat durumu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir'de Bugün Hava Nasıl?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın