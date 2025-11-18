18 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu: Bugün İzmir'de Hava Durumu Nasıl?

18 Kasım Salı günü İzmir’de hava genel olarak parçalı bulutlu ve sakin bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde 21 derece civarında başlayan sıcaklık, öğleye doğru 23 dereceye kadar yükselerek günün en ılık zamanını oluşturuyor. Öğleden sonra sıcaklık tekrar 21 dereceye düşerken, akşam saatlerinde 19 dereceye kadar geriliyor. Gece yarısına doğru ise 16 dereceye kadar inen bir serinlik hâkim olacak. Gün boyunca nem oranı öğleye kadar yüzde 63 seviyesinde seyrederken, akşama doğru yüzde 77–82’ye yükselerek daha nemli bir hava hissi yaratacak. Rüzgâr genellikle kuzeydoğu yönünden esecek; gün içinde ortalama 11–19 km/s hızla ilerleyen rüzgâr zaman zaman 30 km/s üzeri hızlara ulaşarak kısa süreli sert esintiler oluşturabilir. Genel olarak yağış beklenmeyen, hafif esintili ve yer yer nemli bir gün yaşanacak.