18 - 28 Ağustos 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 771 880 995

Dr.Astrolog Şenay Devi
18.08.2025 - 08:01

Bu hafta gökyüzünde gezegenlerin konumu ve sayı sekansları, hayatımıza farklı enerjiler getirecek. Gezegenlerin yerleşimleri ve onlara bağlı sayılar, ruhsal rehberlik, bolluk ve dönüşüm konularında bizi etkileyecek.

771 – İlahi Rehberlik & Yüksek Bilinçle Uyum

Gezegen Bağlantısı:

  • 7 → Neptün: Ruhsal bilinç ve ilahi bağlantıyı temsil eder.

  • 7 → Yine Neptün: Derin sezgi ve tekrar eden ruhsal etkiler.

  • 1 → Güneş: Kişisel irade, liderlik ve doğru yönde adım atmayı simgeler.

Detaylı Etki:

Neptün’ün Koç burcundaki güçlü pozisyonu, ruhsal vizyonu ve ilahi rehberliği desteklerken, Güneş Aslan’da kişisel özgüveni ve kararlılığı artırıyor. Bu kombinasyon, “önce sezgini dinle, sonra aksiyona geç” mesajını verir. Haftanın başında ruhsal netlik ve farkındalıkla yeni kararlar almak için uygun bir zaman.

880 – Bolluk & Zenginlik Kapılarının Açılması

Gezegen Bağlantısı:

  • 8 → Satürn: Kalıcı başarı ve disiplini temsil eder.

  • 8 → Tekrar Satürn: Güçlenmiş yapı ve uzun vadeli bereket.

  • 0 → Plüton: Derin dönüşüm ve maddi/ruhsal yenilenme.

Detaylı Etki:

Satürn Koç burcunda olduğu için girişimlerde sabır ve strateji gerektiriyor; hızlı değil, akıllı adımlar atılmalı. Plüton Kova’da, eski finansal alışkanlıkların yıkılıp yenilerinin kurulmasına yardımcı olur. Bu frekans, iş ve para konularında “uzun ömürlü, sağlam temelli fırsatlar” getirir. Özellikle 20–22 Ağustos civarında maddi konularda önemli kararlar gündeme gelebilir.

995 – Eski Yüklerden Kurtulma & Bereketli Geçiş

Gezegen Bağlantısı:

  • 9 → Mars: Enerji, cesaret ve mücadeleyi temsil eder.

  • 9 → Yine Mars etkisi: Güçlü eylem ve tekrar eden cesaret.

  • 5 → Merkür: İletişim, ticaret ve hareket.

Detaylı Etki:

Mars Aslan’da, cesur ve görünür adımlar atmayı desteklerken, Merkür Başak’ta planlı ve mantıklı hamlelerin önemini vurgular. Bu kombinasyon, eski borçlardan, gereksiz yüklerden veya iş yükünden kurtulma enerjisi verir. Özellikle hafta sonu (23–24 Ağustos) “temizlik – yenilenme – yeni fırsata yönelme” enerjisi çok güçlü olacak.

Genel Gezegen Enerjisi ile Sekansın Uyumlu Mesajı

771 880 995, bu haftaki gökyüzü ile birlikte şu temayı aktive ediyor:

  • Başlangıç (Güneş, Merkür)

  • Yapı Kurma (Satürn, Plüton)

  • Cesur Dönüşüm (Mars)

İlahi rehberlik, stratejik planlama ve cesaret birleşince hem maddi hem manevi kazanımlar mümkün. İş, finans ve kişisel ilişkilerde hem koruma hem fırsat aynı anda çalışacak.

Haftalık Çalışmalar

Bu hafta boyunca aşağıdaki olumlamayı kullanarak sayı sekansı ile çalışabilirsiniz:

“771 880 995. 

İlahi nizamla uyumlanıyorum. 

Neptün (7-7) sezgimi saflaştır, perdeyi kaldır. 

Güneş (1) irademi güçlendir, adımlarımı aydınlat. 

Satürn (8-8) kazancıma yapı ver, bereketimi kalıcı kıl. 

Plüton (0) hayrıma olmayanı şifayla dönüştür, kökünden temizle. 

Mars (9-9) cesaretimi arttır, görünür başarı nasip et. 

Merkür (5) sözümü netleştir, anlaşmalarımı kolaylaştır, ticaretime hız ver. 

Bolluk–şans–koruma üçlemesi şimdi ve daima, hak ettiğim kadarıyla işler. 

Bu mühür, Yüce Allah’ın iradesiyle, ezelden ebede mühürlendi. 

Evet, evet, evet.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

