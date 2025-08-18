18 - 28 Ağustos 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 771 880 995

771 – İlahi Rehberlik & Yüksek Bilinçle Uyum

Gezegen Bağlantısı:

7 → Neptün: Ruhsal bilinç ve ilahi bağlantıyı temsil eder.

7 → Yine Neptün: Derin sezgi ve tekrar eden ruhsal etkiler.

1 → Güneş: Kişisel irade, liderlik ve doğru yönde adım atmayı simgeler.

Detaylı Etki:

Neptün’ün Koç burcundaki güçlü pozisyonu, ruhsal vizyonu ve ilahi rehberliği desteklerken, Güneş Aslan’da kişisel özgüveni ve kararlılığı artırıyor. Bu kombinasyon, “önce sezgini dinle, sonra aksiyona geç” mesajını verir. Haftanın başında ruhsal netlik ve farkındalıkla yeni kararlar almak için uygun bir zaman.

880 – Bolluk & Zenginlik Kapılarının Açılması

Gezegen Bağlantısı:

8 → Satürn: Kalıcı başarı ve disiplini temsil eder.

8 → Tekrar Satürn: Güçlenmiş yapı ve uzun vadeli bereket.

0 → Plüton: Derin dönüşüm ve maddi/ruhsal yenilenme.

Detaylı Etki:

Satürn Koç burcunda olduğu için girişimlerde sabır ve strateji gerektiriyor; hızlı değil, akıllı adımlar atılmalı. Plüton Kova’da, eski finansal alışkanlıkların yıkılıp yenilerinin kurulmasına yardımcı olur. Bu frekans, iş ve para konularında “uzun ömürlü, sağlam temelli fırsatlar” getirir. Özellikle 20–22 Ağustos civarında maddi konularda önemli kararlar gündeme gelebilir.

995 – Eski Yüklerden Kurtulma & Bereketli Geçiş

Gezegen Bağlantısı:

9 → Mars: Enerji, cesaret ve mücadeleyi temsil eder.

9 → Yine Mars etkisi: Güçlü eylem ve tekrar eden cesaret.

5 → Merkür: İletişim, ticaret ve hareket.

Detaylı Etki:

Mars Aslan’da, cesur ve görünür adımlar atmayı desteklerken, Merkür Başak’ta planlı ve mantıklı hamlelerin önemini vurgular. Bu kombinasyon, eski borçlardan, gereksiz yüklerden veya iş yükünden kurtulma enerjisi verir. Özellikle hafta sonu (23–24 Ağustos) “temizlik – yenilenme – yeni fırsata yönelme” enerjisi çok güçlü olacak.