18-24 Ağustos 2025 Haftası Gökkurt Yantra Koruma ve Enerji Yönlendirmesi

1. Dış Çemberdeki Semboller

Kişiye Özel Kodlama: Doğum haritasına göre seçilen okült–ezoterik semboller ve sayı sekansları ile hazırlanır.

Planet ve Zodyak Sembolleri: Mars, Venüs, Satürn, Güneş vb. gezegenlerin astrolojik güçleri; göksel enerjileri dengeleyip yönlendirir.

“Göğün kudreti, toprağın direnci, suyun akışı ve ateşin gücü ile; GÖKKURT’un koruma çemberi içinde olmayı,

tüm boyutlarda, tüm zamanlarda;

kişiye yönelen her türlü olumsuzluğu kökünden çözen,

hayrımıza olan her enerjiyi güçlendirerek bize akıtan,

ve bu yantra ki güçlü semboller ile

Yüce Allah’ın izni ve iradesiyle, sonsuz zamana mühürlenmiş olsun.”

Simya İşaretleri: Ateş, su, hava ve toprak elementlerinin sembolleri, niyetin dört unsurun gücüyle pekişmesini sağlar.

Okült Alfabeler: Theban, Enochian ve Rünik semboller; enerjinin yalnızca yetkilendirilmiş kişi tarafından açılabilmesini garanti eder.

2. İçteki Büyük Sembol (Merkezdeki Sigil)

Harf, sayı ve enerji çizgilerinin özel bir düzenle birleşmesinden oluşmuş kişisel niyet mührü dür.

Kıvrımlar → Enerjinin akış yönünü gösterir.

Noktalar → Enerjinin sabitlenme ve mühürlenme noktalarını temsil eder.

Doğrudan okunamaz; bu bir dua, niyet ve koruma kodunun görsel formudur.

3. Kurt Sembolünün Türk Kültüründeki Yeri

Kurt, Türk mitolojisinde ve Şaman inançlarında kutsal bir rehber, koruyucu ve kurtarıcı olarak görülür.

Bozkurt motifi, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan Türk kültüründe milletin bağımsızlık ruhunun simgesidir.

Eski Türk efsanelerinde kurt, ataların yol göstericisi ve zor zamanlarda toplumu güvenliğe ulaştıran ilahi varlık olarak anlatılır.

Gök Kurt ise, göksel alemin elçisi ve Tanrı’nın (Tengri) iradesinin yeryüzündeki tezahürü olarak kabul edilir.

Kurt, sadece fiziksel koruyucu değil, aynı zamanda ruhun rehberi ve enerji alanını karanlık güçlerden arındıran spiritüel bekçidir.

4. Kurt Sembolünün Yantradaki Etkileri

Koruyucu Kalkan : Kurt, yantraya sürekli aktif bir savunma alanı ekler. Bu alan, sadece dışarıdan gelen olumsuzluklara karşı değil, kişinin kendi içinden doğabilecek düşük titreşimlere karşı da etkilidir.

Yol Göstericilik : GÖKKURT, enerjisel olarak doğru fırsatları ve doğru insanları hayatınıza çekmenize yardımcı olur; yanlış yollardan uzak tutar.

Güç ve Cesaret : Kurt sembolü, kişinin ruhsal dayanıklılığını artırır, korku ve tereddütleri azaltır.

Topluluk Bağlantısı : Türk kültüründe kurt, boyların ve toplulukların birliğini simgeler. Yantrada bu enerji, kişinin destekleyici ruhsal bağlantılar kurmasına vesile olur.

Göksel Bağ: “Gök” sıfatı, yantraya hem ilahi planla uyumu hem de evrensel koruma frekansını entegre eder.

5. Amacı ve Kullanımı

Koruma : Negatif enerjileri, istenmeyen etkileri, kişi–olay–durum kaynaklı olumsuz frekansları nötralize eder .

Niyet Mühürleme : Belirli bir dileğin evrende sabitlenmesini ve korunmasını sağlar.

Enerji Yükseltme: Kişisel enerji alanını yüksek frekansta tutar, bolluk ve şans titreşimlerini güçlendirir.

🛡️ Yasal Uyarı:

Tüm yantra görselleri AstrodehA adına tescillidir. Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanım hukuki olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA