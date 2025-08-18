18-24 Ağustos 2025 Haftası Gökkurt Yantra Koruma ve Enerji Yönlendirmesi
GÖKKURT Yantra
Şaman Yantra Koleksiyonu – Koruma • Enerji Yönlendirme • Spiritüel Mühürleme
GÖKKURT Yantra, koruma, enerji yönlendirme ve spiritüel mühürleme amacıyla tasarlanmış; ezoterik ve okült alfabelerden türetilmiş kutsal işaretler bütünüdür.
Dış çemberdeki semboller, farklı kadim geleneklerden harmanlanarak koruma çemberi oluşturur.
Merkezdeki büyük sembol (sigil) ise, enerjiyi odaklayan ve belirli bir ilahi niyeti mühürleyen ana güç merkezidir.
Yantra, 771 880 995 sayı sekansı ile hazırlanmıştır.
Bu kod, “İlahi planla uyumlu biçimde bolluğu, şansı ve korumayı aynı anda aktive etme” niyetiyle titreşir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video