onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Monopoly Düello Zamanı Geliyor! 17 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Monopoly Düello Zamanı Geliyor! 17 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.12.2025 - 17:12

ŞOK 17 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4'lü Gold Figürlü Tatlı Çatal Kaşık Set 199 TL

4'lü Gold Figürlü Tatlı Çatal Kaşık Set 199 TL

  • Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti 399 TL 

  • Şeker Kamışı Figürlü Tabak 249 TL 

  • Cam Çerezlik 50 TL 

  • Figürlü Kupa 219 TL 

  • Figürlü Sıvı Sabunluk 199 TL 

  • Kurabiye Adam Figürlü Tabak 199 TL 

  • Yıldız Bambu Peçetelik 100 TL 

  • 2'li Desenli Sunum Tepsisi 100 TL 

  • Desenli Pipetli Bardak 100 TL 

  • Kaplumbağa Bardak Altlığı 119 TL 

  • Yuvarlak Kapaklı Çok Amaçlı Kutu 75 TL 

  • 4 Parça Cambu Borosilikat Cam Meşrubat Bardağı Seti 179 TL 

  • 6'lı Cambu Renkli Cam Pipet 50 TL 

  • Cambu Kulplu Borosilikat Cam Kupa 34,95 TL

Metal Top Led Işık Zinciri 279 TL

Metal Top Led Işık Zinciri 279 TL

  • Dekoratif Perde Led Işık Zinciri 399 TL

  • Ledli Seramik Ev 249 TL

  • Mandallı Baston Şeker Led Işık Zinciri 20 Led 199 TL

  • Kardan Adam Led Zinciri 159 TL

  • Mikado Luxound Dekoratif Işıklı Hoparlör 799 TL

  • Altın/ Gümüş Ledli Dekoratif Hediye Kutusu 279 TL

  • Peri Led Işık 119 tL

  • Ledli Kurabiye Evi 499 TL

  • Kokina Çiçeği 75 TL

Monopoly Düello Zamanı 499 TL

Monopoly Düello Zamanı 499 TL

  • Tombala 29,95 TL

  • Lüks Tombala 59,95 TL

  • Kurbağa Denge Oyunu 100 TL

  • Okey Takımı 499 TL

  • Ahşap Blok Denge Oyunu 169 TL

  • Link 4 Kutu Oyunu 149 TL

Amigo Kuruyemişlerde %15 İndirim

Amigo Kuruyemişlerde %15 İndirim

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

50 TL ve Üzeri Alışverişlerde;

50 TL ve Üzeri Alışverişlerde;

  • Danone Kakaolu Süt 65 TL

  • Jacobs Çekirdek Cafe Cream 345 TL 

  • Calve Sos Çeşitleri 60 TL 

  • Beyoğlu 1968 Tane Fındıklı Çikolata 139 TL 

  • Torku Mini Çıtır Gofret 59 TL

Yeni Yıl Desenli Peçete 39 TL

Yeni Yıl Desenli Peçete 39 TL

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın