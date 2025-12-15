ŞOK'a Monopoly Düello Zamanı Geliyor! 17 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 17 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
4'lü Gold Figürlü Tatlı Çatal Kaşık Set 199 TL
Metal Top Led Işık Zinciri 279 TL
Monopoly Düello Zamanı 499 TL
Amigo Kuruyemişlerde %15 İndirim
50 TL ve Üzeri Alışverişlerde;
Yeni Yıl Desenli Peçete 39 TL
