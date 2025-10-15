15 Ekim Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Eşref Rüya, Sahipsizler, Sahtekarlar, Taşacak Bu Deniz Hangi Kanalda?

15 Ekim Çarşamba günü, her gün olduğu gibi birbirinden keyifli diziler ekranlarda olacak. Uzun kış akşamlarında en güzel eşlikçilerimiz olan diziler tam gaz devam ediyor. Uzak Şehir, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti gibi popüler diziler arasında reyting mücadelesi sürüyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelecek olan diziler izleyenler tarafından merak ediliyor.

Diziseverler 'bugün hangi diziler var?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Peki Çarşamba günü hangi diziler var?

İşte 15 Ekim Çarşamba TV yayın akışı.