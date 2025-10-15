onedio
Haberler
TV
15 Ekim Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Eşref Rüya, Sahipsizler, Sahtekarlar, Taşacak Bu Deniz Hangi Kanalda?

15 Ekim Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Eşref Rüya, Sahipsizler, Sahtekarlar, Taşacak Bu Deniz Hangi Kanalda?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 18:19

15 Ekim Çarşamba günü, her gün olduğu gibi birbirinden keyifli diziler ekranlarda olacak. Uzun kış akşamlarında en güzel eşlikçilerimiz olan diziler tam gaz devam ediyor. Uzak Şehir, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti gibi popüler diziler arasında reyting mücadelesi sürüyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelecek olan diziler izleyenler tarafından merak ediliyor.

Diziseverler  'bugün hangi diziler var?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Peki Çarşamba günü hangi diziler var? 

İşte 15 Ekim Çarşamba TV yayın akışı.

Bugün Hangi Diziler Var?

Bugün Hangi Diziler Var?

15 Ekim Çarşamba günü dizileri aşağıdaki gibidir:

15 Ekim Çarşamba Kanal D Yayın Akışı

15 Ekim Çarşamba Kanal D Yayın Akışı

15 Ekim Çarşamba Star TV Yayın Akışı

15 Ekim Çarşamba Star TV Yayın Akışı

  • 07:00 İstanbullu Gelin

  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

  • 16:15 Söz

  • 19:00 Star Haber

  • 20:00 Sahipsizler

  • 00:15 Çarpıntı

15 Ekim Çarşamba ATV Yayın Akışı

15 Ekim Çarşamba ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Aynadaki Yabancı

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 20:00 Can Borcu

  • 00:20 Aşk ve Gözyaşı

15 Ekim Çarşamba Show TV Yayın Akışı

15 Ekim Çarşamba Show TV Yayın Akışı

  • 08:15 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Eyyvah Eyvah

  • 22:15 Kolonya Cumhuriyeti

  • 00:30 Veliaht

15 Ekim Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı

15 Ekim Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı

  • 09.20 Adını Sen Koy

  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.15 Seksenler

  • 14.30 Teşkilat

  • 17.45 Lingo Türkiye

  • 19.00 Ana Haber

  • 19.55 İddiaların Aksine

  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

  • 02.00 Teşkilat

15 Ekim Çarşamba NOW Yayın Akışı

15 Ekim Çarşamba NOW Yayın Akışı

  • 07.30 İlk Bakiş

  • 08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

  • 10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

  • 12.30 Yasak Elma

  • 13.30 En Hamarat Benim

  • 16.30 Sahtekarlar

  • 19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

  • 20.00 Sahtekarlar

  • 22.30 Halef: Köklerin Çağrisi

  • 01.15 Ben Leman

15 Ekim Çarşamba TV8 Yayın Akışı

15 Ekim Çarşamba TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

  • 08:30 Oynat Bakalım

  • 09:00 Gel Konuşalım / Canlı

  • 13:15 MasterChef Türkiye

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

  • 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
