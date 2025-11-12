12 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Kasım Çarşamba Ankara için hava tahmin raporu belli oldu. Ankara’da yer yer yağış görülecek. Gün boyu bulutlu havanın hakim olacağı Ankara’da saat 12.00’a kadar sıcaklık 13 derece olacak. Saat 12.00-18.00 arası ise yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı bu saatler arasında 12-15 derece olacak.

Yağış saat 18.00 itibarıyla kenti terk edecek. Bu saatten itibaren ise sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.