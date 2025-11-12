12 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?
12 Kasım Çarşamba Ankara hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmininde Ankara hava durumu da belli oldu. Ankara’da bugün en yüksek 15, en düşük 7 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; Ankara’da bugün gün boyunca yağışlı hava etkili olacak.
12 Kasım Ankara hava durumu nasıl?
