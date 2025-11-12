onedio
12 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

12 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.11.2025 - 10:17

12 Kasım Çarşamba Ankara hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmininde Ankara hava durumu da belli oldu.  Ankara’da bugün en yüksek 15, en düşük 7 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; Ankara’da bugün gün boyunca yağışlı hava etkili olacak.

12 Kasım Ankara hava durumu nasıl?

12 Kasım Ankara hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Kasım Çarşamba Ankara için hava tahmin raporu belli oldu. Ankara’da yer yer yağış görülecek. Gün boyu bulutlu havanın hakim olacağı Ankara’da saat 12.00’a kadar sıcaklık 13 derece olacak. Saat 12.00-18.00 arası ise yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı bu saatler arasında 12-15 derece olacak. 

Yağış saat 18.00 itibarıyla kenti terk edecek. Bu saatten itibaren ise sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.

