11 Kasım Bekarlar Gününde Yalnızlara Özel Playlist

Sevgililer günü olur da bekarlar günü olmaz mı? 11 Kasım, tüm dünyada “Bekarlar Günü” olarak kutlanıyor.

Aslında bu günün kökeni Çin’e dayanıyor: 1990’larda Nanjing Üniversitesi’ndeki dört bekar öğrenci, 11.11 tarihindeki dört “1” rakamını kendi yalnızlıklarını sembolize etmek için seçip bu günü kendilerine adadı. Yıllar içinde bu fikir öyle yayıldı ki bugün artık Bekarlar Günü, hem öz sevgi hem de kendini şımartma günü olarak kutlanıyor.

Yani bu gün, birini değil, kendini sevmek, kendi zamanının tadını çıkarmak için harika bir bahane!