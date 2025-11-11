onedio
11 Kasım Bekarlar Gününde Yalnızlara Özel Playlist

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
11.11.2025 - 19:01

Sevgililer günü olur da bekarlar günü olmaz mı? 11 Kasım, tüm dünyada “Bekarlar Günü” olarak kutlanıyor.

Aslında bu günün kökeni Çin’e dayanıyor: 1990’larda Nanjing Üniversitesi’ndeki dört bekar öğrenci, 11.11 tarihindeki dört “1” rakamını kendi yalnızlıklarını sembolize etmek için seçip bu günü kendilerine adadı. Yıllar içinde bu fikir öyle yayıldı ki bugün artık Bekarlar Günü, hem öz sevgi hem de kendini şımartma günü olarak kutlanıyor.

Yani bu gün, birini değil, kendini sevmek, kendi zamanının tadını çıkarmak için harika bir bahane!

1. Beyoncé - Single Ladies

2. Lizzo - Good As Hell

3. Dua Lipa - IDGAF

4. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

5. Miley Cyrus - Flowers

6. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

7. Nil Karaibrahimgil - Pirlanta

8. Atiye - Salla

9. Ariana Grande - 7 rings

10. Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

11. Ben Howard - Keep Your Head Up

12. Iggy Azalea - Fancy ft. Charli XCX

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
