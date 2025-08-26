100 Yıllık Antalya Müzesi Kapandı: Yeni Müze Yolda
Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Antalya’nın kalbinde, yüz yıldır uygarlıkların izlerini saklayan Antalya Müzesi artık sessiz. Sebep: Depreme dayanıklı olmaması. Yerine ise çağdaş, interaktif, dijital bir müze geliyor.
Son günlerde Türkiye’nin en çok tartışılan kültür haberlerinden biri oldu bu gelişme.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Antalya Müzesi’nin hikâyesi neydi? Neden yıkılıyor? Yeni müzede bizleri neler bekliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Müze Projesi Nasıl Olacak?
Bir Dönem Kapanıyor, Yenisi Başlıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video