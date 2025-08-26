100 Yıllık Antalya Müzesi Kapandı: Yeni Müze Yolda

Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Antalya’nın kalbinde, yüz yıldır uygarlıkların izlerini saklayan Antalya Müzesi artık sessiz. Sebep: Depreme dayanıklı olmaması. Yerine ise çağdaş, interaktif, dijital bir müze geliyor.

Son günlerde Türkiye’nin en çok tartışılan kültür haberlerinden biri oldu bu gelişme.