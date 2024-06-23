10'un Hikâyesi: Dünya Efsanesi, "Tanrının Eli" Maradona!
10'un Hikâyesi: Dünya Efsanesi, "Tanrının Eli" Maradona!
Bu yazıyı okuyan sizler ne kadar şanslı olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Siyah ve beyazı da gördünüz, renkliyi de. Her şeyin geçiş dönemini gördünüz ve tanıklık ettiniz. Ancak bu sefer bir devrin kapanışına şahit olduk hep birlikte. Futbolun altın çocuğunun, Tanrı’nın elinin, çalkantılı hayatın, futbolun öznesinin ve “Yüzyılın Golü”nü atan Maradona’nın artık aramızda olmayışına şahidiz hep birlikte.
Sizler -bu şanslı insanlar- ileride çocuklarınıza, torunlarınıza Maradona’nın görüntülerini izleterek “ben bu adamı o zaman izlemiştim ya da biz aynı dönemde yaşadık bak bu adamla” deme şansına sahip oldunuz.
Kısacası bu dünyadan bir Maradona geçti ve biz ordaydık...
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"Futbol için doğdum, kim olacağımı biliyordum."
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İspanya Macerası kısa süren Maradona, ikinci kez en yüksek ücretle 6.9 Milyon Euroya Napoli’ye transfer oldu.
İtalyan kökenli bir Arjantin vatandaşı olan Maradona’nın kariyerindeki en enteresan karşılaşma, Napoli Kulübünün futbolcusuyken 1990 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin forması ile Napoli kentinde İtalya’ya karşı mücadele etmesidir.
Dünya Kupası'na damga vuran "Tanrının Eli"
1986 Dünya Kupası Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradaona’nın yıldızlaştığı kupa oldu.
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“Mahcup görünüyorlardı. Beni kucaklamaya geldiler ama sanki golü onlardan çaldık der gibi bakıyorlardı. Ben de onlara bir hırsızı soyanın günahları yüzyıl affolur dedim.”
Biraz Tanrının eli, biraz Maradona'nın kafası, biraz da intikam...
Maradona'ya veda...
Maradona’nın ölümünden sonra tüm Dünya taziye mesajı yayınlarken her fırsatta kendisi ile karşılaştırılan Pele, ezeli rakibi ve dostunun arkasından şu sözlerle ona veda etti:
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