10'un Hikâyesi: Dünya Efsanesi, "Tanrının Eli" Maradona!

Bu yazıyı okuyan sizler ne kadar şanslı olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Siyah ve beyazı da gördünüz, renkliyi de. Her şeyin geçiş dönemini gördünüz ve tanıklık ettiniz. Ancak bu sefer bir devrin kapanışına şahit olduk hep birlikte. Futbolun altın çocuğunun, Tanrı’nın elinin, çalkantılı hayatın, futbolun öznesinin ve “Yüzyılın Golü”nü atan Maradona’nın artık aramızda olmayışına şahidiz hep birlikte.

Sizler -bu şanslı insanlar- ileride çocuklarınıza, torunlarınıza Maradona’nın görüntülerini izleterek “ben bu adamı o zaman izlemiştim ya da biz aynı dönemde yaşadık bak bu adamla” deme şansına sahip oldunuz.

Kısacası bu dünyadan bir Maradona geçti ve biz ordaydık...