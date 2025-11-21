onedio
10 Suç Kaydı Varmış! Dükkanının Önüne Hava Almaya Çıkan Kadına Cinsel Saldırıda Bulundu

10 Suç Kaydı Varmış! Dükkanının Önüne Hava Almaya Çıkan Kadına Cinsel Saldırıda Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.11.2025 - 11:44 Son Güncelleme: 21.11.2025 - 11:56

Bursa’da, eczanede çalışan D.Ö. (23) isimli kadın, hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli T.K.'nin (31) saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı, yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli T.K., tutuklandı. Olay sırasında T.K.’nın yanında olan ve olay sonrası birlikte kaçtığı H.K. ise 9 suç kaydı olmasına rağmen serbest bırakıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Olay, 30 Ekim'de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi.

Olay, 30 Ekim’de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi.

Eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu. Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.’nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı.

Olayın şokunu yaşayan kadının, "Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı" dediği de duyuldu.

Olayın şokunu yaşayan kadının, “Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı” dediği de duyuldu.

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
