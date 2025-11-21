10 Suç Kaydı Varmış! Dükkanının Önüne Hava Almaya Çıkan Kadına Cinsel Saldırıda Bulundu
Bursa’da, eczanede çalışan D.Ö. (23) isimli kadın, hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli T.K.'nin (31) saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı, yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli T.K., tutuklandı. Olay sırasında T.K.’nın yanında olan ve olay sonrası birlikte kaçtığı H.K. ise 9 suç kaydı olmasına rağmen serbest bırakıldı.
Olay, 30 Ekim’de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi.
Olayın şokunu yaşayan kadının, “Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı” dediği de duyuldu.
