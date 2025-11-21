Tehdit Edip İş Yerine Saldırmışlar! İstanbul’u Karıştıran Çete Olayından Murat Övüç Çıktı

İstanbul Esenler'de faaliyet gösterip çeşitli ilçelerde silahlı çatışmalarla bağlantılı olduğu belirtilen ve liderliğini ‘Ümit' lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın ‘Taşlar' silahlı suç örgütüne yönelik tamamlanan soruşturmada, iddianame Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, örgütün Esenler olmak üzere çok sayıda ilçede, birçok kişiyi alıkoyarak, mağdurların araçlarına el koyduğu, bu araçları ise suç işleme maksadıyla kullandıkları ve ‘Çapkanlar' isimli örgütü ile sürekli olarak silahlı çatışmaya girdikleri belirtildi. Örgütün ayrıca, yaptığı eylemleri çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, Çapkan'lar suç örgütünden bazı isimlerin de aralarında bulunduğu 33 kişi ‘müşteki', 2 şahıs ‘müşteki şüpheli' ve 31 şahıs ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, belirlenen şüpheliler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan soruşturma işlemlerine başlanıldığı, suç örgütü mensupları hakkında yaklaşık 6 ay süren iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri kapsamında şüphelilerin silahlı suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri ve tapelere de yansıyan toplam 24 ayrı silahlı eylemlerinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, ‘Taşlar' suç örgütünün, ‘Çapkanlar' suç örgütü mensupları şahısların da kendileri gibi illegal faaliyette bulunmalarından dolayı bölgede hakimiyet ve üstünlük kurmak tek güç olarak bölgedeki illegal faaliyetlerine devam etme amacıyla çatışmaya girdikleri de kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne gönderilen rapor da yer aldı. Raporda, ‘Taş' ailesine bağlı örgüt üyeleri ile ‘Çapkan' ailesine bağlı örgüt üyeleri arasında husumet bulunduğu, bu ailelerin ‘uyuşturucu madde satışı', ‘yasa dışı bahis ve kart kopyalama suretiyle papara sistemi gibi olaylardan gayrı resmi maddi gelir sağlama' suçlarını işledikleri, ‘Taş' ve ‘Çapkan' ailelerin maddi kazançlarını aynı yöntemlerle sağladıkları, her iki örgütün de suç ortakları ve müşterilerinin aynı olduğu, bu nedenle aralarında çıkar çatışmasının olduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, her iki grubun da kendi aralarında organize bir şekilde örgütlü olarak hareket ettikleri, gayri resmi yollardan maddi kazanç sağladıkları, bu kazançları kaybetmemek ve arttırmak amacıyla her iki aile arasında olayların yaşandığı anlatıldı.