Tehdit Edip İş Yerine Saldırmışlar! İstanbul’u Karıştıran Çete Olayından Murat Övüç Çıktı
İstanbul'un Esenler ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlenen ‘Taşlar' suç örgütüne yönelik tamamlanan 111 sayfalık iddianame Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, örgüt lideri ile örgüt yöneticisi şüpheliler hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün de örgüt mensubu şüphelilerden Ömer T. ve Medeni D. tarafından tehdit edildiği ve Övüç'ün iş yerine yönelik saldırıda bulundukları vurgulandı.
‘Taşlar' suç örgütüne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün örgüt tarafından tehdit edildiği bilgisi
