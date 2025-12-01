1-7 Aralık Haftası: Planına Sadık Kal

2 Aralık Venüs-Pluto Altmışlığı: İşin, ilişkin, tutkun ve planların çabana bağlı. Ne kadar istekli ve heyecanlı olduğunu hatırla ve daha iyisi için emek ver. Sevdiğin ne varsa boğmadan sıkmadan sarıl..

5 Aralık İkizler Dolunayı: Sözlerin ve eylemlerin çok hızlı gerçekleşme potansiyeli var. Bir oluşum başlat, bir hikaye yaz, bir yol belirle ve önünde duran sis perdesini kaldır. Engellerin seni yıldırmasına izin verme! Cesaretini koru, zihnini arındır ve hedefe kitlen. İşlerin sandığından daha kolay ilerleyecek.

6 Aralık Mars-Chiron Üçgeni: Fiziksel ve duygusal aktiviteler için değerlendir. Ameliyat, fizik tedavi, şifa çalışmaları, rutin kontroller, bedensel ve ruhsal yaraları iyileştirmek için uygun..

6 Aralık Merkür-Jüpiter Üçgeni: Önemli adımlarınızı atabilirsiniz. Hukuksal davalar, eğitime yazılma, vize başvurusu, akademik çalışmalar, ticari faaliyetler, uzun-kısa yolculuklar, yazarlık işleri, iş kurmak, şirket açmak, ameliyat, araç alım satımı, diyet, sosyal medya hesabı vb konularda harekete geçebilirsiniz. Sözleriniz dikkat çeker ve dileklerinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak bu açıyı daha da verimli hale getirir. Steril bilginin peşinden gidenlere çok fayda sağlar.

7 Aralık Merkür- Satürn Üçgeni: İşinden memnun olmayanlar için yeni başvurular ideal olacaktır. Ciddi ve önemli meseleleri konuşabilir ve kalıcı çözümler üretebilirsiniz. Yarım kalan işleri toparlamak adına uygun. Devlet dairelerinde, bürokratik işlerinde, vatandaşlık başvurularında, bankalarla ilgili alanlarda avantaj yaratır. Noter ve şirket için imza atabilirsiniz. Rütbesi yüksek mevkideki insanlardan destek alabilirsiniz. Alım satım işleri, mirasla ilgili hisse paylarını bugün için değerlendirmeniz iyi olur.