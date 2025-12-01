1 – 7 Aralık 2025: Gökyüzü Enerjileri ve Dolunayın Etkileri

Aralık ayının ilk haftası, 2025 yılının kapanışını belirleyen güçlü bir kozmik eşik olarak karşımıza çıkar. Bu hafta gerçekleşecek Dolunay, duyguların yanı sıra devletler arası dengeleri, bireysel karar süreçlerini, ekonomik dalgalanmaları ve ilişkilerdeki görünmeyen gerçekleri açığa çıkarır. Bu dönem, yılın en keskin farkındalık kapılarından biridir; gizli kalan her konu görünür olur, ertelenen yüzleşmeler gündeme gelir ve hem kolektif hem bireysel planda önemli tamamlanmalar başlar.