Sevgili Yay, bu haftanın tam ortasında, Merkür ile KAD'ın birleşmesiyle oluşacak olan kavuşum, seni uzun vadeli sonuçlara taşıyacak bir konuşma ya da yazılı bir anlaşmanın kapısını aralıyor. Sözlerin sanki birer kader çizgisi gibi beliriyor ve her kelime, geleceğini şekillendirecek bir adım oluyor. 'Söz büyüdür' dedikleri bu olsa gerek! Bu hafta, sözlerinin gücünü fark edeceğin ve onları etkin bir şekilde kullanacağın bir sürecin içerisine giriyorsun.

Ayrıca, Güneş ile Chiron'un oluşturduğu altmışlık, iş hayatında başarıya giden yolu aydınlatıyor. Bu enerjiyi kullanarak hedeflerini net bir şekilde belirlemeli ve istediğin sonuçları elde edene kadar durmamalısın. Bu süreçte, planlama ve hedef belirleme konularına özellikle odaklanman gerekiyor. Ve unutma, sözlerinle sadece kendi kaderini değil, çevrendeki insanların da düşüncelerini ve eylemlerini etkileyebilirsin. Rakiplerinden yöneticilerine kadar herkesi etkileme ve ikna etme gücüne sahipsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…