9 Şubat - 15 Şubat Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için ana gündem konusu sinir sistemin olacak. Zihnini meşgul eden konular, düşüncelerinin hızlanmasına ve dolayısıyla nefes alıp verme ritminin de hızlanmasına neden olabilir. Bu durumda, yüzeysel ve hızlı nefes alıp verme eğilimin artabilir. Bu nedenle, nefesini kontrol altında tutmak ve derin nefesler almayı ihmal etmemek önemli.

Haftanın ortasına geldiğimizde, omuzların, kolların ve bileklerin hassasiyet gösterebilir. Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek, bu hassasiyeti daha da artırabilir ve gerginlik hissine neden olabilir. Bu durumda, ekran başında geçirdiğin süreyi azaltmayı ve aralıklarla hareket etmeyi denemelisin. Hafif hareketleri günlük rutinlerin haline getirerek sinir sistemini dengelemeyi de başarabileceğini unutmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

