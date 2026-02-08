Sevgili Yay, bu hafta senin için ana gündem konusu sinir sistemin olacak. Zihnini meşgul eden konular, düşüncelerinin hızlanmasına ve dolayısıyla nefes alıp verme ritminin de hızlanmasına neden olabilir. Bu durumda, yüzeysel ve hızlı nefes alıp verme eğilimin artabilir. Bu nedenle, nefesini kontrol altında tutmak ve derin nefesler almayı ihmal etmemek önemli.

Haftanın ortasına geldiğimizde, omuzların, kolların ve bileklerin hassasiyet gösterebilir. Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek, bu hassasiyeti daha da artırabilir ve gerginlik hissine neden olabilir. Bu durumda, ekran başında geçirdiğin süreyi azaltmayı ve aralıklarla hareket etmeyi denemelisin. Hafif hareketleri günlük rutinlerin haline getirerek sinir sistemini dengelemeyi de başarabileceğini unutmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…