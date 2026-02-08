onedio
Yay Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftanın ortasında gerçekleşecek olan Merkür, KAD kavuşumu, bir konuşmanın ya da yazılı bir anlaşmanın seni uzun vadeli sonuçlara taşıyacağının işareti. Sanki ağzından çıkan kelimeler birer kader çizgisi oluşturuyor. Hani derler ya 'söz büyüdür' işte bugün bunu kelimenin tam anlamı ile yaşayabilirsin. 

Güneş ile Chiron altmışlığının da etkisi ile iş hayatında seni başarıya ulaştıracak bir planlamaya odaklanmalısın. Hedeflerini net bir şekilde planlamalı, istediğini alana dek de durmamalısın bu süreçte. Ayrıca sözlerinle rakiplerinden yöneticilerine herkesi kolayca ikna edebileceğini de unutma ve kelimeleri bir güç olarak kullan. 

Peki ya aşk? Satürn'ün Koç burcuna geçişi, aşk ve yaratıcılık alanında daha ciddi bir dönem başlatıyor. Hafif flörtler yerini anlamlı bağlara bırakıyor. Bu, aşk hayatında daha derin ve kalıcı ilişkiler kurma zamanının geldiğini gösteriyor. İşte tam da bu yüzden artık toksik ve yüzeysel ilişkilerden kurtulabilirsin. Yaşayacağın ayrılıklar seni gerçek aşka yaklaştırıyor, bunu sakın unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

