Sevgili Yay, bu haftanın ortasında gerçekleşecek olan Merkür, KAD kavuşumu, bir konuşmanın ya da yazılı bir anlaşmanın seni uzun vadeli sonuçlara taşıyacağının işareti. Sanki ağzından çıkan kelimeler birer kader çizgisi oluşturuyor. Hani derler ya 'söz büyüdür' işte bugün bunu kelimenin tam anlamı ile yaşayabilirsin.

Güneş ile Chiron altmışlığının da etkisi ile iş hayatında seni başarıya ulaştıracak bir planlamaya odaklanmalısın. Hedeflerini net bir şekilde planlamalı, istediğini alana dek de durmamalısın bu süreçte. Ayrıca sözlerinle rakiplerinden yöneticilerine herkesi kolayca ikna edebileceğini de unutma ve kelimeleri bir güç olarak kullan.

Peki ya aşk? Satürn'ün Koç burcuna geçişi, aşk ve yaratıcılık alanında daha ciddi bir dönem başlatıyor. Hafif flörtler yerini anlamlı bağlara bırakıyor. Bu, aşk hayatında daha derin ve kalıcı ilişkiler kurma zamanının geldiğini gösteriyor. İşte tam da bu yüzden artık toksik ve yüzeysel ilişkilerden kurtulabilirsin. Yaşayacağın ayrılıklar seni gerçek aşka yaklaştırıyor, bunu sakın unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…