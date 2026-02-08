Sevgili Yay, bu hafta Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle beraber, aşk ve yaratıcılık evreninde daha ciddi bir döneme adım atıyoruz. Bu geçiş, aşk hayatında hafif ve geçici flörtlerin yerini daha derin ve anlamlı bağların alacağına işaret ediyor.

Artık kalp kırmaya veya kırılmaya son. Çünkü bu, aşk hayatında daha derin ve kalıcı ilişkiler kurma zamanının geldiğini gösteriyor. Bu geçiş, aşk hayatında daha ciddi ve anlamlı adımlar atmanın tam zamanı.

Yani bu hafta, toksik ve yüzeysel ilişkilerden kurtulmalısın. Evet, belki bu durum biraz acı verici olabilir ama unutma ki her ayrılık, seni gerçek aşka bir adım daha yaklaştırıyor. Bu dönemde yaşayacağın ayrılıklar, aslında seni hayatının aşkına bir adım daha yaklaştırıyor. Bu yüzden, bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…