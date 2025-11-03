onedio
4 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Kasım Salı günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Mars ile Uranüs arasında yaşanacak karşıtlık, enerjini ve duygusal dengeni biraz sarsabilir. Bu gezegenlerin birbiriyle olan bu çatışması, özellikle mide ve sindirim sistemin üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, bugün beslenmene özellikle dikkat etmeni öneriyoruz. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih etmek, sindirim sisteminin bu zorlu dönemi atlatmasına yardımcı olabilir. 

Ayrıca, tuz ve şeker tüketimini de azaltman, hem genel sağlığına hem de bugünkü enerji dengene olumlu katkılar sağlayacaktır. Günün sonunda ise tüm bu stres ve gerginlikten arınmak için ılık bir duş almayı düşün. Unutmayın, gökyüzündeki hareketlilikler bizim enerjimizi etkileyebilir ancak bizler de bu enerjiyi dengelemek için çeşitli yöntemler bulabiliriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

