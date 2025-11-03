Sevgili Yay, bugünün enerjisi iş hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Sanki bir film setinde perde açılıyor ve sen başrol oyuncusu olarak sahneye çıkıyorsun. Mars ve Uranüs arasındaki karşıtlık, senin gündelik rutinlerinden sıkılıp yeni bir yön aramanı sağlıyor. Bu enerji, bir filmdeki kahraman gibi seni cesur bir hamle yapmaya itiyor ve bu hamle, kariyerinde adeta bir devrim yaratabilir. Ancak dikkatli olman gerekiyor; Uranüs, sabırsız olanlara karşı biraz oyunbaz olabilir, sana biraz zorluk çıkarabilir.

Tam da bu noktada; hiç aklında olmayan bir iş değişikliği, yer değişikliği ya da yeni bir teklif gündeme gelebilir. Tabii bu aşamada Mars, seni risk almaya teşvik edecek. Mars'ın enerjisi, seni adeta bir aksiyon filmi kahramanı gibi cesaretlendirecek. Ancak Uranüs ise özgürlüğünü elde etmen için sana yardımcı olacak. Bu iki güçten ilham alıp rutinleri değiştirmenin tam vakti, ama sabırlı olmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…