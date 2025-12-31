Sevgili Yay, bu yıl şifa enerjileri karaciğerinde toplanıyor! Özellikle Mayıs ayında Jüpiter'in İkizler burcuna geçişi ile birlikte enerjin yükseliyor. Bedenin daha sağlıklı, daha dinç ve güçlü bir hale bürünüyor. Jüpiter’in Chiron ile desteklenen şifalı enerjisi, dolaşım sisteminde de olumlu etkiler yapıyor. Bu süreçte kronik bazı rahatsızlıklarının dahi iyileşmesi söz konusu olabilir. Tabii 2026’nın özellikle ikinci yarısını doğru beslenme ile desteklemelisin!

Bu arada huzursuz bacak sendromu ya da romatizmal ağrılardan muzdarip misin? Eğer öyleyse bu sözlerimiz sana! Zira, dolaşım sistemini ve karaciğerini destekleyen astrolojik etkiler bu konuda da güçlenmeni sağlayabilir.

Şimdi sana bu yıla dair bir de şifalı sır vereceğiz! Haziran ayında Satürn'ün Balık burcundaki retro hareketi düzenli yüzme veya su sporlarını rutininize eklemen konusunda seni destekliyor. Bunu yaparak pek çok ağrıdan kurtulabilirsin. Bedensel bir güçlenmenin ötesinde ise ruhsal anlamda da güveninin arttığını hissedebilirsin. Suyun iyileştirici etkisine inanman gereken bir dönem seni bekliyor, bu fırsatı kaçırma. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…