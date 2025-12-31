Sevgili Yay, 2026 yılı senin için adeta bir ortaklık ve anlaşmalar maratonu olacak. Jüpiter’in karşıt burca geçişi, seni büyük iş birlikleri, sözleşmeler ve ortak projelerle dolu bir yola sokabilir. Bu yıl, doğru insanlarla kurduğun bağlar sayesinde kariyer basamaklarını hızla tırmanabilirsin.

Öte yandan Plüton’un iletişim alanındaki etkisi ile yıl boyunca sözlerinin ve fikirlerinin değerinin arttığını da göreceksin. Eğitim, yayıncılık, sosyal medya ve danışmanlık gibi alanlarda güçlü bir çıkış yakalayabilirsin. Ancak bu hızlı yükselişin yanında Satürn, ev ve aile sorumluluklarını ihmal etmemen konusunda sana bir uyarıda bulunuyor.

Bu yıl, kariyerindeki başarıları ve finansal kazanımları kutlarken, aynı zamanda ev ve aile hayatına da gereken önemi vermen gerektiğini unutmamalısın. İş ve özel hayatın arasında denge kurmayı başarırsan, 2026 senin için kadersel bir dönüm noktası ile başarı yılı olacak! Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…