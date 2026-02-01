onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Şubat - 8 Şubat Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

01.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 2 Şubat - 8 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Şubat - 8 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça heyecan verici olacak gibi görünüyor. Hâlâ etkilerini hissettiren Aslan Dolunayı, seni yeni ufuklara taşıyacak bir farkındalık yaratıyor. Belki bir eğitim programına katılma kararı alacaksın, belki de hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkmaya karar vereceksin. Yeni hedefler belirleme ihtimalin de oldukça yüksek. Hayatına yeni bir yön veren bir gelişme yaşayabilirsin. Bu hafta, senin için büyüme ve gelişme isteğinin arttığı bir dönem olacak.

Haftanın ortasında, Uranüs’ün Boğa burcundaki hareketiyle birlikte, iş hayatında ani değişimler yaşanabilir. Günlük rutininde, çalışma ortamında ya da sorumluluklarında değişiklikler olabilir. İlk anda bu değişiklikler seni zorlayabilir, ancak uzun vadede daha rahat ve konforlu bir çalışma ortamı yaratabilir. Bu dönemde eski alışkanlıklarını bırakman ve yeni düzene uyum sağlaman gerekebilir. Önüne ve daima ileri bak! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, mesafe ve özgürlük temalarını gündeme getiriyor. Uzakta olan biriyle ani bir temas yaşanabilir. İlişkilerde kuralların esnediği bir döneme giriyoruz. Bu hafta aşk, sana daha fazla özgürlük ve alan sunuyor. İşte bu sayede kendini daha iyi hissedebilir, elde ettiğin mesafe ile adeta yenilenebilirsin. Ancak aşkın bir bağlanma sanatı olduğunu da unutma... İkinizin de sıkıca sarılmaya ve mesafelerin bitmesine ihtiyacı olabilir hafta sonu, bunu aklından çıkarma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

