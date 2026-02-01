Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça heyecan verici olacak gibi görünüyor. Hâlâ etkilerini hissettiren Aslan Dolunayı, seni yeni ufuklara taşıyacak bir farkındalık yaratıyor. Belki bir eğitim programına katılma kararı alacaksın, belki de hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkmaya karar vereceksin. Yeni hedefler belirleme ihtimalin de oldukça yüksek. Hayatına yeni bir yön veren bir gelişme yaşayabilirsin. Bu hafta, senin için büyüme ve gelişme isteğinin arttığı bir dönem olacak.

Haftanın ortasında, Uranüs’ün Boğa burcundaki hareketiyle birlikte, iş hayatında ani değişimler yaşanabilir. Günlük rutininde, çalışma ortamında ya da sorumluluklarında değişiklikler olabilir. İlk anda bu değişiklikler seni zorlayabilir, ancak uzun vadede daha rahat ve konforlu bir çalışma ortamı yaratabilir. Bu dönemde eski alışkanlıklarını bırakman ve yeni düzene uyum sağlaman gerekebilir. Önüne ve daima ileri bak!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, mesafe ve özgürlük temalarını gündeme getiriyor. Uzakta olan biriyle ani bir temas yaşanabilir. İlişkilerde kuralların esnediği bir döneme giriyoruz. Bu hafta aşk, sana daha fazla özgürlük ve alan sunuyor. İşte bu sayede kendini daha iyi hissedebilir, elde ettiğin mesafe ile adeta yenilenebilirsin. Ancak aşkın bir bağlanma sanatı olduğunu da unutma... İkinizin de sıkıca sarılmaya ve mesafelerin bitmesine ihtiyacı olabilir hafta sonu, bunu aklından çıkarma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…