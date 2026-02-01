Sevgili Yay, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik, senin için de birçok sürpriz barındırıyor. Venüs ile Uranüs arasındaki kare açı, aşk hayatında mesafe ve özgürlük temalarını ön plana çıkarıyor. Belki de uzaklarda olan biriyle beklenmedik bir temas kurma fırsatı yakalayabilirsin. Kim bilir, belki de bu, hayatının aşkı olabilir!

İlişkilerde kuralların esnediği bir döneme adım atıyoruz. Bu hafta, aşk sana daha geniş bir özgürlük alanı sunuyor. Kendini daha rahat ve özgür hissetmene olanak sağlayan bu durum, ruhunu adeta yeniler nitelik de taşıyor. Fakat unutma ki aşk bir bağlanma sanatıdır. Bu yüzden, belki de ikinizin de birbirine sıkıca sarılması ve aradaki mesafeleri kapatması gerekebilir. Özellikle hafta sonu bu durum daha belirgin hale gelebilir! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…