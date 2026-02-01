onedio
2 Şubat - 8 Şubat Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta adeta bir enerji patlaması yaşayacaksın. Aslan burcundaki Dolunay'ın etkilerini hâlâ üzerinde hissettiğini biliyoruz ve bu enerji seni yeni başlangıçlara, yeni ufuklara yönlendiriyor. Belki de hayatında yeni bir sayfa açma kararı alacaksın; bir eğitim programına katılmak ya da hayatını kökten değiştirecek bir yolculuk yapmak gibi. Yeni hedefler belirlemek de bu haftaki gündeminde olabilir. Hayatına yeni bir yön veren, belki de hayatının akışını değiştirecek bir gelişme yaşayabilirsin. 

Haftanın ortasında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketiyle birlikte iş hayatında ani değişimler yaşanabilir. Günlük rutininde, çalışma ortamında ya da sorumluluklarında beklenmedik değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler ilk anda seni zorlayabilir, belki de alışkanlıklarını değiştirmen gerekebilir. Ancak unutma ki bu değişiklikler uzun vadede sana daha rahat ve konforlu bir çalışma ortamı yaratabilir. Hadi eskiyi ve eski alışkanlıkları bir kenara bırak! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
