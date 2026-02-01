Sevgili Yay, bu haftaya hızlı bir giriş yapabilirsin. Her anını dolu dolu geçirebilir, sürekli hareket halinde olabilirsin. Ancak unutma ki hızlı yaşamakla dağılmak arasında ince bir çizgi bulunuyor ve bu hafta bu çizginin ne kadar belirgin olduğunu göreceksin.

Haftanın ortalarına geldiğinizde ise bedeninizin hızına yetişemediğini hissedebilirsin. Bu noktada önemli olan, sağlığını göz ardı etmemen. Şifa için artık 'Daha fazlası' değil, 'daha bilinçlisi' olman gerekiyor. Bu mesajı dikkate alarak sağlığına daha fazla önem vermen ve kendini zorlamaman gerektiğini de unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…