15 Eylül - 21 Eylül Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta sağlıklı ve enerjik bir yaşam için kas ve eklem sağlığına özellikle dikkat etmen gerekiyor. Hafif esneme hareketleri ve yürüyüşlerle bedenini canlandırabilir, enerjini dengede tutabilirsin. Unutma ki hareket etmek sadece vücudun için değil, ruh halin için de mükemmel bir ilaçtır.

Beslenme alışkanlıklarına da biraz daha özen göstermen gereken bu dönemde, su tüketimini artırmak ve taze sebze-meyve ağırlıklı bir beslenme planı izlemek, sağlığına büyük katkı sağlayacaktır. Stresli anlarınızda ise, nefes egzersizlerini tercih edebilirsin. Derin nefes alıp vermek, stresi azaltmada ve rahatlamanızda oldukça etkili bir yöntemdir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…