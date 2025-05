13 Mayıs Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün romantik ilişkilerinde biraz dalgalanma olabilir, çünkü gezegenlerin enerjisi biraz karmaşık. Merkür'ün etkisi altında kalacağın bugün, partnerinle arandaki güç dengesini biraz sarsabilir. Belki bir tarafın diğerine göre daha fazla çaba sarf ettiğini hissediyorsundur ya da birinin diğerinden daha fazla sevgi beklediğini düşünüyorsundur. Bu durum, kalp kırıklıklarını da beraberinde getirebilir ve duygusal hesaplaşmalar kaçınılmaz hale gelebilir.

Bize sorarsan, her zaman her şeyin tamamen eşit olamayacağını unutmamalısın. Ancak, her şeyin dengesiz olduğunu hissediyorsan ve bu durum seni rahatsız ediyorsa, belki de ayrılığı düşünmeye başlamanın zamanı gelmiştir. Sonuçta, sevgi ve saygı, her ilişkinin temel taşlarıdır ve bunlar eksikse, ilişki sağlıklı bir şekilde ilerleyemez. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…