11 Mayıs Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşka dair karşı konulamaz bir heyecanla dolacaksın. Belki de sevgilinle olan bağını daha da derinleştirmek, onunla daha samimi ve içten bir yakınlık kurmak isteyebilirsin. Tam da bu noktada O'nun kalbinin ne hissettiğini çok iyi bilsen de kalbinin sesini duymayı arzulayabilirsin.

Ancak unutmamalısın ki bazen bir bakış, bir gülümseme veya bir mesaj, düşündüğünden çok daha fazlasını ifade edebilir. Bu nedenle, bugün aşk hayatında küçük detaylara daha fazla önem vermen gerektiğini aklından çıkarmamalısın. Belki de bir çiçek, belki de bir not, belki de bir öpücük... Kim bilir? Tutkularını özgür bırak, kalbinin sesini dinle ve haftanın son gününü aşkla dolu, romantik bir gün haline getir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…