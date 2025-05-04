5 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aile ile ilgili konular, ev düzeni ve kökenlerinle bağlantılı meseleler önemli hale gelebilir. Akrep burcunda meydana gelen Ay Tutulması'nın etkileri, güven duygusunun önemini arttırabilir. Bu süreçte, eşinle veya sevgilinle olan ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu sorgulama ihtiyacı duyabilirsin.

Belki de ilişkini bir sonraki seviyeye taşımayı düşünmelisin. Ancak bunu yapmadan önce, partnerine tam anlamıyla güvenmen gerektiğini unutma. Bekar olan Terazi burçları içinse, bugün aşka atılmak biraz zorlayıcı olabilir. Güvenle ilgili yaşadığın dalgalanmalar, aşka adım atmanı engelleyebilir. Tabii yüzeysel ilişkiler ve anlık heveslerin peşinde heyecana kapılmak mümkün olabilir bugün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...