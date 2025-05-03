4 Mayıs Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz zorlu geçebilir. Geçmişte üzerinde durmaktan kaçındığın konular bugün gündemine gelebilir. Bu durum ise seni biraz rahatsız edebilir. Tam da bu noktada dikkatli olman ve ilişkilerindeki güç dengesini koruman gerekebilir. Zira savunma mekanizman devreye girdiğinde, kırıcı olmamaya dikkat etmelisin. Çünkü belki de uzun zamandır farkında olmadığın ya da kabul etmekte zorlandığın duygularla yüzleşme zamanın gelmiş olabilir.

Geçmişten geleceğe, hayatının birçok alanında odaklanman gereken konular var gibi görünüyor. Bugünün, hayatının tüm renkleriyle dolu geçmesini dileriz. Aşkı ve güzel duyguları kalbinin merkezine koy, her şeyin yerli yerine oturacağına eminiz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...