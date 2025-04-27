28 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayatında yeni bir dönemi başlatacak kısa seyahatler gündeminde yer alabilir. Aşk yaşamında, hislerini dışa vurmanın da bu sıralar her zamankinden daha kolay hale geldiğini fark edebilirsin. Kendini ifade etmekten kaçınmamalısın.

Özellikle duygularını ve düşüncelerini özgürce aktarmalısın. Hayatı ve aşkı tam anlamıyla deneyimlemeli, mutlu olmak adına kendini hayatın akışına bırakmalısın. Aşkın dili bugün seni için daha da anlaşılır olacak. Çünkü sen her zaman kendini nasıl ifade edeceğini biliyorsun. Dahası mutluluğu kucaklamanın benzersiz bir yolunu da buluyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...