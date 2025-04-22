22 Nisan Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün enerji dolu bir zihinle, duygusal anlamda heyecan verici bir dönemden geçtiğin oldukça belli. Bu dönemde, kendini güçlü hissetmeni sağlayacak ve fikirlerini hayata geçirmek için sana cesaret ve ilham sağlayacak bir aşk da olabilir.

Acaba tüm sevdiklerinin gözü önünde ona aşkını ilan etmeyi planlıyor olabilir misin? Bu konuda dikkatli bir karar vermelisin, çünkü aşk ciddi bir konu ve şaka kabul etmez. Eğer emin değilsen heyecana kapılıp o ilk adımı atmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…