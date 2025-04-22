18 Nisan Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ikili ilişkilerde gerçek seni ortaya çıkarmalısın! Duygularınla ve olduğun gibi hareket etmeli; çok yönlü kişiliğini, sanatsal bakış açını ve hayatı güzelleştiren dengeni ortaya çıkarmalısın. Zira kendin gibi olduğunda, bu yapay dünyanın içinde adeta parlayacaksın.

Güzelliğin/yakışıklılığın ve zarafetinle tüm gözleri üzerine çeksen de aradığını bulamayabilirsin. Aşkta kriterlerin fazla yüksek olabilir mi? Kusursuz olanı arıyorsan, belki bugün buna son vermelisin. Sen de olduğu gibi görmelisin, karşındakini. Bu sayede ilişkilerinde dengeyi sağlayabilir, mutluluğu yakalayabilirsin. Mutlu olmak için hiçbir kritere ve dengeye gerek olmadığını hatırlamanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...