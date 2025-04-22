17 Nisan Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duyguların dikkatini dağıtabilir! Tam da bu noktada Merkür'ün etkisinde söz etmeliyiz. Zira, eski aşklar hatırlanabilir ve hiç planında yokken elin telefona gidebilir. Derken o mesaj atılabilir.... Ya da 'Yanlışlıkla aradım' bahanesi gelebilir.

Hayatında biri varsa, bu attığın adım ve özlediğin geçmiş hayatını bir hayli zorlaştırabilir. Bu yüzden aklın karıştığında bunun bir heves mi, yoksa gerçek bir tutku mu olduğunu anlamadan hareket etmemelisin. Önce beklemeli, duygularından emin olmalısın.

Ama bekarsan işte o zaman durum farklı eski aşkına şiirsel mesajlar ve metiyeler düzsen yeridir. Aklında düştüyse tutkuların ve dürtülerinle geçmişe döneyi de düşünebilirsin. Karar senin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...