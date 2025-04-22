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17 Nisan Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
17 Nisan 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel
Ç Perşembe C C P P S
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Duygusalken odaklanabiliyor musunuz? Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Nisan Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

17 Nisan Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün duyguların dikkatini dağıtabilir! Tam da bu noktada Merkür'ün etkisinde söz etmeliyiz. Zira, eski aşklar hatırlanabilir ve hiç planında yokken elin telefona gidebilir. Derken o mesaj atılabilir.... Ya da 'Yanlışlıkla aradım' bahanesi gelebilir. 

Hayatında biri varsa, bu attığın adım ve özlediğin geçmiş hayatını bir hayli zorlaştırabilir. Bu yüzden aklın karıştığında bunun bir heves mi, yoksa gerçek bir tutku mu olduğunu anlamadan hareket etmemelisin. Önce beklemeli, duygularından emin olmalısın. 

Ama bekarsan işte o zaman durum farklı eski aşkına şiirsel mesajlar ve metiyeler düzsen yeridir. Aklında düştüyse tutkuların ve dürtülerinle geçmişe döneyi de düşünebilirsin. Karar senin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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