19 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi seni sosyal çevrende değişiklikler yapmaya, belki de yeni bir arkadaşlık çevresi kurmaya itebilir. Bu süreçte, üzerinde hissettiğin yüklerden kurtulma arzusu da ön plana çıkabilir.

Ancak, bu süreçte dikkat etmen gereken bir durum var. İlişkilerinde hissettiğin artan kıskançlık ve aşırı bağlılık duyguları seni rahatsız edebilir. Bu, belki de kendini güvende hissetmediğin bir ilişkinin belirtisi olabilir. Eğer böyle bir durum varsa, bu tür toksik ilişkilerden ve sana zarar veren bağlantılardan uzaklaşmanın zamanı gelmiş olabilir. Tabii bu süreçte aynı zamanda seni huzurlu ve mutlu hissettirecek, zarif ve anlamlı yakınlaşmalar da yaşayabilirsin. Bu tür olumlu duygulara açık olman ve geçmişi bir an önce geride bırakman sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...