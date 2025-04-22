20 Nisan Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, belli ki bugünün gündemi aşk ve heyecan dolu konular olacak. Eşinin veya sevgilinin duygusal dünyasını daha iyi anlama yeteneğin bugün daha da güçlenecek. Bu durum, ona karşı daha anlayışlı ve empatik bir tutum sergilemene yardımcı olacak.

Mars ile Neptün arasındaki güçlü çekimden olsa gerek, kurduğun bu empati ve sergilediğin anlayışla ilişkinde yeni bir evreye geçiş de yapabilirsin. Belki evlilik, belki çocuk sahibi olma konuları gündeme gelebilir. Aşkını büyütmenin, sevgiyle kök sarmanın zamanı gelmişti, zaten! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...