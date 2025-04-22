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20 Nisan Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
20 Nisan 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Nisan Pazar gününüz nasıl geçecek? 

20 Nisan Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, belli ki bugünün gündemi aşk ve heyecan dolu konular olacak. Eşinin veya sevgilinin duygusal dünyasını daha iyi anlama yeteneğin bugün daha da güçlenecek. Bu durum, ona karşı daha anlayışlı ve empatik bir tutum sergilemene yardımcı olacak. 

Mars ile Neptün arasındaki güçlü çekimden olsa gerek, kurduğun bu empati ve sergilediğin anlayışla ilişkinde yeni bir evreye geçiş de yapabilirsin. Belki evlilik, belki çocuk sahibi olma konuları gündeme gelebilir. Aşkını büyütmenin, sevgiyle kök sarmanın zamanı gelmişti, zaten! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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