21 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün uzun bir süre sonra kendini kararlılıkla dolu hissedeceksin. Mars'ın etkisi altında, beklenmeyen, tutkulu ve alışılmadık yakınlaşmalar yaşayabilirsin. Özellikle romantik ilişkilerde egosantrik bir tavır sergileyebilir, hatta aşk hayatında liderlik yarışına girebilirsin.

Ancak bu durum, sosyal hayatındaki veya ruhsal dünyandaki dalgalanmaları dengeleme fırsatını da beraberinde getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…