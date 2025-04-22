21 Nisan Pazartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, görünüşe göre bugün hayatında attığın her adımla özgürlüğünü kazanacaksın. Üstelik söz konusu aşk iken bile! Zira, Ay'ın Kova burcunda seyrettiği bu süreçte hayallerinin peşinden gitmek, aşk hayatında da özgürlük arayışını tetikleyecektir.

Aman dikkat, özgürlük arayışın ve alışılmışın dışındaki tavırların partnerinle aranda bir gerginliğe neden olabilir. Tam da bu aşamada kendini yalnız hissetmeyi tercih edebilirsin. Belki de sadece biraz kafa dinlemeye ihtiyacın vardır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…