23 Nisan Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için olumlu bir gün olacak. Güneş ile Plüton arasındaki kare açının getireceği enerji, iş hayatında başarıyı yakalamanı sağlayacak ve aşk hayatında denge ve huzuru bulmana yardımcı olacak. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, gökyüzünün senin için yeni bir aşk vaat etmediğini belirtmeliyiz. Ancak, mevcut ilişkinde yaşadığın sorunların çözüme kavuşması ve aranızdaki aşkın tutkulu bir boyuta ulaşması da mümkün

Bu dönemde en önemli gelişme ise, gizli çatışmaların ve içten içe süregelen anlaşmazlıkların açığa çıkarak sona erme ihtimali olacaktır. Görünen o ki herkese aşk ve huzur var bugün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...