23 Nisan Çarşamba Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün eski alışkanlıkların veya rutinin artık sana pek de uymadığını hissedebilirsin. Aşk hayatında da alışılmışın dışına çıkmaya meyilli olabilirsin. Güneş ve Plüton'un etkisiyle alışılagelmiş yolu takip etmek yerine, daha fazlasını arzulayacaksın. 'Ya tamam ya devam' mantığıyla, partnerinle daha güçlü bağlar oluşturmak, ya da tamamen adanmış bir aşkı veya derin bir yalnızlığı kabullenmek üzeresin.

Güneş ve Plüton arasındaki kare açının etkisi altında olduğun bu günlerde, yüzeysel ve dürtüsel yakınlaşmalar da senin tarzın olmayacaktır. Çünkü senin derin tutkulara ihtiyacın var. Bunu bir düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...