28 Nisan Pazartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün kendine yüksek hedefler belirleyebilir ve gözünü zirveye dikebilirsin. Ancak, duygusal yönünle ilgili bir uyarımız olacak. Belki de aşkı iş gibi ele alıyorsundur, bunu hiç düşündün mü?

Duygularını sürekli analiz etmek yerine, belki de onları olduğu gibi yaşamalısın. Aşkın ne olduğunu hissetmeli ve onun tadını çıkarmalısın. Eğer bekar isen, hafta aşkla dolu bir başlangıç yapabilirsin. Neden ona bir şans vermiyorsun ki? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...