27 Nisan Pazar Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün kendini öne çıkarabileceğin ve yönetimi tamamen elinde tutmaya karar vereceğin bir gün olabilir. Aşk hayatında da benzer bir durum söz konusu olacaktır. Boğa burcundaki Yeni Ay'ın etkisiyle tutkuların daha da alevlenebilir. Bu sayede ilişkilerinde daha baskın bir rol üstlenebilirsin.

Tabii bu durumda dikkatli olman gereken bir nokta var: Eğer bir ilişkide üstünlük sağlamakta zorlanıyorsan, bu durum ayrılığın habercisi olabilir. Duygularını bir kenara atıp, içinden geldiği gibi davranabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…