26 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün uzun zamandır beklediğin bir haberin kapını çalabilir. Peki, sen bir yolculuğa çıkmayı mı planlıyorsun? Belki de hafta sonunu renklendirecek bir seyahat ya da arkadaşlarınla birlikte geçireceğin neşeli bir hafta sonu tatili seni bekliyor olabilir.

İşte bu yolculukta hayatın değişebilir. Zira uzun süredir aslında senin de aklında olan o arkadaşlık, sonunda romantik bir aşka dönüşebilir. Eğer zaten bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte çıkacağın bu tatil ise aşkını yeniden canlandırmak için harika bir fırsat olabilir. Tutkulu ve heyecan verici bir hafta sonu sana göz kırpıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...